La figura de Francisco Villa, sus ideales, contradicciones y el lugar que ocupa en la memoria colectiva se vuelven el eje central de la exposición colectiva “Entre tinta y plomo: estampas de Francisco Villa”, un proyecto que reúne el trabajo de 29 grabadores y grabadoras nacionales y extranjeros, quienes desde distintas perspectivas ofrecen una lectura visual sobre uno de los personajes más influyentes de la Revolución Mexicana.

Organizada por el Laboratorio Gráfico Siete Vidas, de Durango, y el taller Carpa Central, de Ciudad de México, la muestra propone un encuentro entre distintas generaciones, procedencias y lenguajes gráficos, con el grabado como medio para cuestionar, reinterpretar y mantener vigente la memoria histórica.

Gráfica como expresión de resistencia

Uno de los planteamientos centrales del proyecto parte de reconocer a Francisco Villa como el revolucionario del pueblo, una figura cuya historia y significado no pertenecen exclusivamente a gobiernos, instituciones o actores políticos.

Desde esta perspectiva, el villismo auténtico trasciende los discursos oficiales, los lemas de feria y las representaciones turísticas para reivindicarse como una expresión viva y profundamente popular.

En ese sentido, la exposición establece un diálogo entre la memoria de Villa y la propia naturaleza de la gráfica, entendida como una forma de expresión artística que también puede convertirse en resistencia. Cada participante aporta una interpretación personal del personaje, alejándose de una representación única para explorar las múltiples lecturas que existen alrededor de su legado.

Las estampas que integran la carpeta “Entre Tinta y Plomo” abordan así no solamente la imagen histórica del revolucionario, sino también los ideales, las contradicciones y las huellas que su figura ha dejado en el imaginario colectivo. El resultado es una aproximación plural en la que el arte funciona como espacio de reflexión sobre la historia y sus distintas interpretaciones.

Un encuentro de talleres y artistas

La carpeta reúne obras de 29 artistas plásticos procedentes de diferentes estados de México y de otros países, vinculados a espacios independientes, colectivos y talleres de producción gráfica. Entre los participantes se encuentran Coral Revueltas, Octavio Martínez, Paola Nicol Alcocer, Arturo Ávila, Ali Ananda Sandoval, Ignacio Mendoza, Israel Torres, Liliana Cortez, Orietta Aguilar, Humberto Valdez, Pedro López, Alejandro Barreto, Dinora Palma, Jaime Martínez, Waco Ponce, Rolando Mendoza, Josué Hernández, Celso Rojas, Armando Romero, Hernán Rodrigo, Alejandro Pérez Cruz, Fernando López, Benjamín Viterí, Xavier León, Eduardo Juárez, Martha Flores, Jorge Sosa, Pablo Minor y Ana Lilia Viveros.

Las procedencias de los creadores abarcan entidades como Durango, Ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Chiapas, Hidalgo y Querétaro, además de participantes de Bolivia y Ecuador, lo que amplía el intercambio artístico más allá de las fronteras nacionales.

En la organización y conformación de esta carpeta también participan espacios como Laboratorio Gráfico Siete Vidas, Carpa Central, Clandestino, El Rastro, San Caralampio, Gráfica Pentágono, Semillas de Tinta, Taller La Imagen del Rinoceronte y Estudio Lubok, además de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La muestra será inaugurada este sábado a las 19:00 horas, en el Museo UNES El Águila Negra, ubicado en Bruno Martínez no. 464, en la Zona Centro. La entrada será libre.