En primeros 15 días de septiembre, se acumuló más agua en presas de Durango que en todo agosto

En solo 15 días de septiembre, las 10 principales presas de Durango recibieron 50.9 millones de metros cúbicos de agua, más del doble de los 24.3 millones que captaron durante todo agosto, el mes que históricamente registra el mayor promedio de lluvias en la entidad.

Las dos primeras semanas de septiembre han representado una importante recuperación para los principales embalses del estado, después de que durante agosto la captación de agua se mantuvo prácticamente estancada debido al déficit de precipitaciones.

De acuerdo con los registros, agosto tiene un promedio histórico de 117.5 milímetros de lluvia en Durango; sin embargo, el mes pasado se registraron apenas 62 milímetros, lo que representó un déficit de 42.8 por ciento.

La escasez de precipitaciones se reflejó directamente en el almacenamiento de las presas. Durante todo agosto, las 10 principales recibieron únicamente 24.3 millones de metros cúbicos, mientras que del 1 al 15 de septiembre la captación alcanzó los 50.9 millones.

Actualmente, las 10 presas más importantes de la entidad presentan un almacenamiento conjunto de 33.9 por ciento, aunque existe una marcada diferencia entre las ubicadas en las distintas regiones del estado.

El Distrito de Riego 052 mantiene los mayores niveles de almacenamiento, con las cinco presas que lo integran en un promedio de 85.8 por ciento. Entre ellas se encuentran las tres principales presas ubicadas en el municipio de Durango.

La Santiago Bayacora es la que registra el mayor nivel, con 101.3 por ciento de llenado, por lo que actualmente derrama 11.8 metros cúbicos de agua por su vertedor natural. Le sigue la Guadalupe Victoria, con un almacenamiento de 83 por ciento.

La Francisco Villa, ubicada en el municipio de Poanas, registra 81.7 por ciento; la Caboraca, en Canatlán, alcanza 74.1 por ciento, mientras que la Peña del Águila presenta un almacenamiento de 51.5 por ciento.

Otra presa que supera su capacidad nominal es la Santa Elena, en el municipio de Súchil, con 100.7 por ciento de llenado, por lo que también registra derrame natural.

En contraste, los menores niveles de almacenamiento se mantienen en las presas ubicadas en el norte del estado, una región que continúa registrando menores precipitaciones.

La presa San Gabriel, en Ocampo, registra 22.5 por ciento de almacenamiento; la Lázaro Cárdenas, en Indé, 26 por ciento; la Villa Hidalgo, en el municipio de Hidalgo, 36.4 por ciento, y la Francisco Zarco, en la región Lagunera, 54.4 por ciento.

Los registros muestran así una recuperación importante en los principales embalses durante la primera mitad de septiembre, aunque el comportamiento sigue siendo desigual entre las distintas regiones de Durango.