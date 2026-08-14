¿En qué consiste la 'Operación Sable' de la SEMAR, que comenzó en Sinaloa y podría impactar Durango?

La Secretaría de Marina (SEMAR) activó hace unos días la "Operación Sable" en el municipio de Mazatlán, del estado de Sinaloa, motivo por el cual comenzó el despliegue de una gran cantidad de elementos navales en calles y costas del puerto.

Mediante un comunicado, publicado a través de sus redes sociales, la Semar dio a conocer que dicho despliegue responde al compromiso permanente de la Institución con el bienestar de la población y turistas.

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¿En qué consiste la "Operación Sable" de la SEMAR?

​La 'Operación Sable' es un despliegue de seguridad nacional implementado por la Secretaría de Marina (SEMAR) para frenar la violencia, que en el caso de Mazatlán sería principalmente la disputa de facciones del Cártel de Sinaloa.

Los objetivos de la "Operación Sable" son restablecer el orden y la paz pública, además de proteger a la población y al turismo mediante la presencia y los patrullajes permanentes.

El despliegue de elementos también tiene el propósito de debilitar la infraestructura ilícita atacando redes de tráfico de drogas, aseguramiento de armamento y dispersión de células generadoras de violencia.

Inicio de la "Operación Sable" en Mazatlán, Sinaloa

La información oficial señala que más de mil 700 elementos navales fueron deslegados para patrullajes terrestres y marítimos, apoyados por alrededor de 25 drones de reconocimiento y tres aeronaves.

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¿Por qué podría impactar a Durango la "Operación Sable"?

El reciente despliegue de elementos navales en el estado de Durango podría deberse al inicio de la "Operación Sable" en Mazatlán, Sinaloa, y tendría como propósito evitar el llamado "Efecto Cucaracha" .

La presión por la presencia de los marinos ocasionaría el desplazamiento de células delictivas hacia las zonas serranas que colinden con Durango, la supercarretera Durango-Mazatlán y municipios como Pueblo Nuevo y Tamazula.

La extensión de la "Operación Sable" en territorio duranguense buscaría coordinar a la Marina con las diferentes corporaciones, con el propósito de blindar los accesos clave desde Sinaloa y evitar que la violencia se traslade a la entidad.