¿En qué estados de México habrá lluvias fuertes HOY martes 8 de septiembre? Esto dice el SMN

Un nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activa una nueva alerta sobre lluvias en el territorio mexicano, las cuales tendrán diferentes intensidades, sin embargo, las que más preocupan son las que podrían ir de los 75 a los 150 mm.

Pese a que hay varios fenómenos desplazándose por México, la onda tropical número 37 es una de las que más está afectando y trayendo condiciones climáticas cambiantes.

Pronóstico general

El informe compartido este martes 8 de septiembre señala que el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país, dejará precipitaciones fuertes a muy fuertes , acompañadasa en descargas elétricas y rachas de viento en varios estados.

Además, estará presente una circulación ciclónica y vaguadas a niveles medios y altos de la atmósfera al interior del país, así como la onda tropical número 37 que se desplaza por el sureste mexicano, también traerá lluvias puntuales intensas cerca de esas zonas.

Sin embargo, el calor también seguirá en el territorio, afectando principalmente el norte de México, estados del litoral del Pacífico, del Golfo de México y de la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Dónde lloverá este 8 de septiembre?

Las precipitaciones previstas para hoy, solamente se presentarán en al menos 22 estados de México , los cuales podrían presentar encharcamientos o inundaciones en diversas zonas.

Entre ellos están:

Guanajuato

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Guerrero

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Yucatán

Sin embargo, también se esperan chubascos e intervalos de estos en otros lugares como: