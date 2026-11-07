En septiembre, se registra el mayor número de robos a transeúntes de 2026 en Durango

Los robos a transeúntes en Durango registraron su mayor incidencia mensual en septiembre, con 14 carpetas de investigación, un incremento de 55.6 por ciento respecto a agosto, cuando se contabilizaron nueve casos.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de los 62 registros de robos cometidos en la vía pública, 37 fueron clasificados con violencia y 25 sin violencia. Esto significa que casi seis de cada 10 casos se cometieron mediante agresiones o amenazas contra las víctimas.

La distribución municipal mostró una concentración de este delito en la capital, con 50 denuncias, equivalentes al 80 por ciento del total estatal. Gómez Palacio acumuló 10 casos y Lerdo registró dos; en los demás municipios no aparecen registros por este ilícito en el periodo reportado.

El comportamiento mensual también reflejó variaciones durante el año, pues en enero se contabilizaron seis casos; febrero, siete; marzo, seis; abril, tres; mayo, seis; junio, cinco; julio, seis; agosto, nueve, y septiembre cerró con 14. El aumento más reciente coloca a este último mes como el de mayor incidencia en lo que va de 2026.