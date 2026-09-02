En situación crítica, cultivos de temporal por falta de lluvias en Durango

La falta de lluvias mantiene bajo estrés a los cultivos de temporal en distintas regiones del estado de Durango, principalmente frijol, maíz y trigo, con parcelas donde la planta ya presenta daños y otras en las que la semilla ni siquiera logró germinar.

Rubén Alcantar Ibarra, presidente del sistema Producto-Frijol en Durango, señaló que la situación es crítica en la mayor parte de las parcelas y estimó que alrededor de 20 por ciento de lo sembrado ya se perdió por la falta de humedad.

Para este ciclo se establecieron alrededor de 180 mil hectáreas de frijol, cuando la superficie habitual supera las 240 mil.

El dirigente explicó que una parte de las parcelas sembradas se encuentra completamente secas, mientras en otras todavía existe planta que podría recuperarse si regresan las lluvias.

“Ya había llovido en algunos lugares, ayer ya cayó agua pareja”, señaló Alcantar Ibarra, aunque advirtió que el problema persiste en diferentes regiones y que el retraso en las precipitaciones ha afectado el desarrollo de los cultivos.

Indicó que cerca de 30 por ciento de las parcelas se encuentra en condiciones regulares, mientras el resto enfrenta algún grado de afectación.

Además, en varios ejidos del municipio de Guadalupe Victoria y Cuencamé, los dos municipios más frijoleros del estado, han detectado presencia de chapulín, lo que representa otro riesgo para las siembras si continúa sin llover.

El maíz y trigo también están afectado

En el municipio de Poanas, la situación también es irregular. René Urenda, dirigente campesino de esa región, explicó que las lluvias registradas recientemente no han sido generalizadas, pues en algunas comunidades cayó suficiente agua, mientras en otras únicamente se presentaron lloviznas.

“Puede caer solo en la cabecera, pero el resto de las comunidades no; no son lluvias generalizadas”, señaló.

Explicó que la falta de humedad afecta principalmente al frijol, trigo y maíz de temporal, debido a que requieren agua para continuar su crecimiento.

En las parcelas, dijo el productor, la tierra comienza a presentar condiciones semisecas y las plantas permanecen estresadas.

Rene Urenda consideró que todavía es difícil determinar el porcentaje de pérdidas, debido a que dependerá de la cantidad y distribución de las lluvias durante las próximas semanas.

“No podemos hablar de pérdidas de cosecha, pero sí existe un estrés; las siembras están estresadas”, sostuvo.

Recordó que hubo productores que no pudieron sembrar por falta de recursos económicos, mientras que otros enfrentaron exceso de humedad en el periodo de siembra y tuvieron que establecer sus cultivos de manera tardía.

Ante este escenario, los productores mantienen la expectativa de que regresen las lluvias y permitan recuperar parte de las siembras que todavía tienen posibilidades de llegar a cosecha.

Urenda señaló que será necesario esperar el comportamiento de las precipitaciones antes de realizar una estimación definitiva sobre la producción que podrá obtenerse este ciclo agrícola.