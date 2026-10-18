En temporada de lluvias aumentan los reportes por fallas en luminarias del municipio de Durango

Las fallas en las luminarias del municipio de Durango se incrementan durante la temporada de lluvias, de acuerdo con autoridades municipales. Para realizar los reportes, la población puede comunicarse al número 072 , donde se canalizan las solicitudes para reparar las fallas o sustituir los componentes necesarios.

Precisamente, durante las recientes lluvias registradas en la capital, los reportes por luminarias apagadas aumentaron hasta en un 40 por ciento. Los principales daños se relacionan con daños al equipo por el agua, y el desgaste de algunos cables.

Al año se reparan hasta 7 mil luminarias, trabajos para los cuales el personal debe utilizar grúas, informó el director de Servicios Públicos Municipales, Felipe de Jesús Cortez Aragón.

El funcionario confirmó que las fallas aumentan debido a que la humedad puede ocasionar que los circuitos eléctricos dejen de funcionar; sin embargo, aseguró que se cuenta con las cuadrillas necesarias para realizar el mantenimiento correspondiente.

En el caso de las lámparas con tecnología LED, explicó que cuando presentan fallas se busca repararlas, y si esto no es posible, se sustituyen, pues se cuenta con inventario para atender estos casos.

Las fallas en el alumbrado público pueden generar inseguridad entre los habitantes, sobre todo entre los peatones que deben transitar por vialidades o calles a oscuras.

En el caso de los automovilistas, la falta de iluminación también puede dificultar la circulación, especialmente cuando el pavimento está en malas condiciones y con baches.