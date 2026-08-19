En tercer multioperativo forestal de Profepa, clausuran proyecto en Durango

En el tercer multioperativo forestal simultáneo coordinado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en México, con el objetivo de combatir la tala ilegal, revisar el cambio de uso de suelo y detectar el transporte ilícito de productos y subproductos forestales en 26 entidades federativas, se clausuró un proyecto en Durango.

En la entidad, el operativo se llevó a cabo en los municipios de Simón Bolívar, Santiago Papasquiaro y Tepehuanes, donde, durante los filtros de revisión al transporte en la zona, no se detectaron irregularidades.

En cambio, en la inspección por cambio de uso de suelo se detectó un proyecto minero de explotación de bentonita que afectó 3.75 hectáreas de terreno forestal, por lo que se aplicó la clausura temporal de los trabajos.

A nivel nacional participaron en el operativo 527 personas, entre personal de la Profepa, Conanp, Defensa, Guardia Nacional, gobiernos estatales, fiscalías estatales y elementos de las policías estatales y municipales.

Se determinó verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente a lo largo de la cadena productiva forestal.

INSTALAN COMITÉS

Aunado a este operativo, la dependencia federal informó sobre la instalación de siete Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) en la Sierra Madre Occidental, en los municipios de Topia y Canelas, debido a que la participación ciudadana es una herramienta para prevenir y combatir los ilícitos ambientales.

Los comités permitirán fortalecer la participación de las comunidades en la vigilancia y cuidado de los recursos naturales, así como mejorar la coordinación entre la población y las autoridades ambientales.

Como parte de su integración, se capacitó a 112 habitantes, entre ejidatarios y comuneros de la región, quienes colaborarán de manera voluntaria en la protección de los recursos naturales y la vida silvestre.

Los participantes recibieron información en materia forestal y de vida silvestre, con el propósito de fortalecer sus conocimientos para identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y contribuir a su protección.

Asimismo, se les explicó el procedimiento para informar a la Profepa sobre actos que afecten el medio ambiente y para presentar denuncias, con el objetivo de que puedan ser atendidas oportunamente.

La instalación de los comités se realizó en la localidad de Torance, municipio de Topia, dentro de las instalaciones del Campamento Forestal de la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral “Topia” S.C.