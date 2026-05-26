En un año, 55 mil duranguenses se fueron a la informalidad laboral

La Población Económicamente Activa (PEA) en Durango creció 2.06 por ciento en un año, mientras que la informalidad laboral aumentó 5.2 por ciento durante el mismo periodo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población económicamente activa pasó de 873 mil personas mayores de 15 años con empleo o en búsqueda de uno al cierre del primer trimestre del año pasado, a 891 mil en el mismo periodo de este año, lo que representa un crecimiento de 2.06 por ciento.

Sin embargo, este no fue el único indicador que aumentó en Durango. También crecieron la tasa de ocupación parcial y la tasa de informalidad laboral. En contraste, disminuyeron la tasa de desocupación, la tasa de condiciones críticas de ocupación y la tasa de trabajo asalariado.

En cuanto a la informalidad laboral, al cierre de marzo del año pasado, el 50 por ciento de los trabajadores en el estado laboraban en la informalidad.

Este año, al cierre del tercer mes, la tasa de informalidad laboral aumentó a 55.2 por ciento, lo que indica que en un solo año alrededor de 55 mil trabajadores se incorporaron a este sector. Es decir, continúan trabajando, pero sin prestaciones sociales de ningún tipo. Respecto a la tasa de ocupación parcial, esta se refiere a las personas que trabajan menos de una jornada laboral completa, es decir, menos de 30 horas semanales o aproximadamente medio turno.

Al cierre del primer trimestre de 2025, la ocupación parcial representaba el 10.6 por ciento de los trabajadores activos, mientras que al cierre de marzo de este año aumentó a 11.2 por ciento.

Los indicadores de la ENOE muestran además que, al cierre del primer trimestre de este año, la población desocupada en Durango fue de 3.2 por ciento, cuando en el mismo periodo del año pasado era de 3.4 por ciento. Esto significa que el número de desocupados pasó de 30 mil 107 personas hace un año a 28 mil 409 en la actualidad.

Aunque la población desocupada disminuyó, al cruzar estos datos con los de informalidad laboral, se observa que gran parte de quienes dejaron el desempleo se incorporaron a la economía informal, sector que sí registró un crecimiento importante durante el último año.

También se redujo el porcentaje de trabajadores subocupados, es decir, aquellos cuyos ingresos no son suficientes y buscan otro empleo o más horas de trabajo. Hace un año, el 4.4 por ciento de la población ocupada se encontraba en esta condición; actualmente, el porcentaje es de cuatro por ciento.

Otro indicador que mostró una disminución fue el trabajo asalariado. En marzo de 2025 representaba el 69.4 por ciento y este año, al cierre del primer trimestre, descendió a 66.6 por ciento, lo que indica una reducción en la cantidad de trabajadores que dependen de un patrón.

Esto también refleja que, al disminuir el número de personas subordinadas a un empleador, muchas han pasado a trabajar por cuenta propia, aunque principalmente dentro de la informalidad. Además, en el sector formal también ha disminuido el número de patrones.