En una semana, dos negocios bajaron cortinas en Durango; CEM advierte más cierres

Otros dos negocios más de la Zona Centro de la ciudad de Durango cerraron sus puertas, confirmó la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEM), Karen Rivas, quien dio a conocer que se trata de un restaurante y un café , que estaban ubicados en las calles de Juárez y Zaragoza, respectivamente.

Con estos, ya van seis negocios de esta Cámara que cierren en lo que va del año, principalmente de los giros de comercio y de alimentos y bebidas.

“Lo que más nos sorprendió es que fuera en la misma semana. La situación actual la verdad es que ya es preocupante. No debemos normalizar que cierren negocios cada semana, cada día, en Durango, porque no es solamente en nuestro gremio, sabemos que ha estado pasando últimamente, vemos cortinas que cierran”, advirtió.

Y es que, enfatizó que esta situación es perjudicial para el empresario, los trabajadores, proveedores y para la sociedad en general.

“Esto no sólo afecta al empresario, no solamente es que termina un sueño de alguien, un proyecto de vida, sino que viene a afectar también a terceros. A los colaboradores que tenían, al sustento de sus familias, a proveedores que también se quedan sin esos clientes”, lamentó.

Advierten más cierres

Advirtió que también hay otros emprendedores que están pensando en cerrar y atribuyó esta situación a aspectos como la falta de economía, las bajas ventas y la informalidad.

“Justamente ayer estaba platicando con algunos de ellos y la verdad es que algunos sí están pensando en cerrar en algunos meses, todavía ahorita están tratando de sobrellevar la economía, pero si no mejora van a optar por cerrar. Son varias cosas. Yo pienso que la principal es la falta de circulante, no hay ventas, las ventas están muy bajas en todos lados, las rentas caras que también este año han aumentado muchísimo, sobre todo en el Centro Histórico, en el primer cuadro de la ciudad. Lo atribuimos también a la informalidad”, indicó.