En vacaciones, incrementan casos de violencia familiar; llaman en Durango a denunciar

Ante el próximo inicio del periodo vacacional y el incremento de hasta un 30 por ciento en los casos de violencia familiar, en el municipio de Durango hacen un llamado a denunciar cualquier situación de este tipo y a exigir a las autoridades que actúen con justicia.

La regidora Marisol Carrillo Quiroga lamentó que, en muchos casos, es dentro del propio hogar donde se encuentran los principales agresores y abusadores.

Señaló que es necesario denunciar cualquier tipo de violencia y no dejar pasar ninguna agresión, sobre todo para prevenir situaciones de mayor riesgo.

En cuanto a la actuación de las autoridades, indicó que se ha exigido que los casos no queden archivados y que se proceda legalmente contra quienes ejerzan violencia.

"Que no nada más se les haga una observación. Ya no es de observación, ya es de cárcel, ya es de un tema judicial. De verdad, si otra vez reinciden, no solo se les llame la atención. Que tengan que ir a la cárcel".

CERTEZA DE ATENCIÓN

Respecto a la respuesta de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad, precisó que deben investigar los casos y brindar certeza a quienes denuncian, especialmente a las mujeres, de que recibirán apoyo y atención.

Recordó que, para facilitar la atención de los casos de violencia, en el Cabildo se propuso que todas las dependencias municipales pudieran recibir denuncias. Sin embargo, reconoció que muchas mujeres aún se retractan, aunque los casos ya se persiguen de oficio.

"Aunque vayan a poner la denuncia, ahí se va a quedar la denuncia siempre. Nada más que sí, pues pueden sacarlo. Sí lo pueden sacar, por desgracia".

Revictimización disminuye

Sobre la revictimización, comentó que ha disminuido en cierta medida porque las instituciones comienzan a incorporar la perspectiva de género y ha dejado de cuestionarse a las mujeres que sufren agresiones, por ejemplo, a qué hora salían las víctimas o cómo iban vestidas.

"Hemos visto historias trágicas en donde amanecemos con una noticia de muerte, de feminicidio. Entonces, ojalá que denuncien y que, sobre todo, se haga justicia. Estamos luchando mucho por eso. Se tiene que buscar justicia y ella es la víctima", puntualizó.