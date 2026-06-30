'Enamórate de Durango' reúne al folklor de Durango

El escenario del Teatro Ricardo Castro se convirtió en un recorrido por distintas regiones de México durante una nueva jornada del programa “Enamórate de Durango”, donde tres agrupaciones de danza folclórica ofrecieron un espectáculo que celebró la diversidad cultural del país a través de la música, el movimiento y el color de los trajes tradicionales.

El público disfrutó de un repertorio integrado por estampas representativas de diferentes estados de la República, en las que cada coreografía evocó las costumbres, festividades y expresiones populares que forman parte del patrimonio cultural mexicano. La energía de los bailarines, sumada a la riqueza visual de los vestuarios, convirtió la función en una celebración de las tradiciones que siguen vivas sobre los escenarios.

La tarde reunió al Grupo de Danza Folklórico Xiotalh, de la Casa de la Cultura del SNTE Sección 44; al Grupo de Danza Folklórica Mexicana Tonantzin, de Jubilados y Pensionados de la Sección 12, y al Grupo Folklórico Mitotoani, tres colectivos que, desde distintas generaciones y trayectorias, comparten el interés por preservar y difundir la danza tradicional mexicana.

La función también permitió conocer el trabajo de Mitotoani, agrupación integrada por maestras y maestros de las secciones 12 y 44 del SNTE que nació en agosto de 2025 impulsada por el interés de sus integrantes por continuar vinculados al arte y la cultura a través de la danza. Bajo la dirección del ingeniero Sabino de los Reyes Gurrola, el grupo ha comenzado a consolidar su presencia y próximamente participará en el XVI Congreso Nacional de Maestros para las Artes de la ANMPA, que se celebrará en Oaxaca.

Por su parte, el Grupo de Danza Folklórica Mexicana Tonantzin compartió la experiencia acumulada durante 15 años de trayectoria. Fundado por el profesor Ricardo Lazalde, el conjunto, integrado por maestras y maestros jubilados de la Sección 12 del SNTE, ha representado a Durango en diversos festivales y encuentros culturales dentro y fuera del estado, manteniendo vivo un repertorio que busca preservar las raíces del folclor mexicano.