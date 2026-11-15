Encapsulado de alacrán, uno de los talleres productivos que pretenden retomar en Durango

En el Cabildo de Durango se presentó una iniciativa para retomar los talleres productivos que ofrecía el DIF Municipal y que hace años tuvieron mucho éxito, como el encapsulado de alacrán y la elaboración de herramientas para trabajar con obsidiana.

Se pretende que en los talleres se utilicen materiales que se producen en Durango y que, una vez terminados los productos, puedan exportarse a Chicago o comercializarse en otros lugares del país.

El regidor Jorge Herrera Castro comentó que eran diversos los talleres que se ofrecían, algunos sencillos que fácilmente se pueden retomar, como los de elaboración de piñatas, mientras que otros serían más difíciles, como los de fabricación de muebles de madera.

Justificó que estos talleres pueden permitir a los habitantes de las comunidades rurales desarrollarse y generar recursos económicos.

Hasta el momento, indicó que la propuesta sigue en etapa de planteamiento y todavía no está definida, pues se encuentra en un proceso de diálogo y definición del proyecto.

Lo que se busca es que la propuesta se tome en cuenta en el Presupuesto de Egresos y en la aprobación del Programa Anual de Trabajo, además de que exista disposición por parte de las autoridades involucradas.

“Hemos hecho cálculos para diferentes escenarios, ya vendrá la discusión del Presupuesto de Egresos y en esa parte habremos de empujar para que sea la mayor cantidad”.

Detalló que se requieren alrededor de 5 millones de pesos para implementar entre cinco y 10 talleres productivos en el medio rural ; sin embargo, se puede iniciar con programas piloto.

Dijo que espera que estos talleres puedan retomarse, pues se ha trabajado en esta iniciativa desde hace varias semanas y considera que puede ser algo muy positivo.