Encapuchado asalta cafetería del Centro de Durango y escapa a pie

Un sujeto armado con un cuchillo irrumpió en un establecimiento de la Zona Centro de Durango y, tras amenazar al encargado, se apoderó del dinero de la caja registradora para después escapar a pie.

El atraco ocurrió en el negocio Quinara Café Cocina, ubicado en la calle Pino Suárez número 401, casi en el cruce con Miguel de Cervantes Saavedra, donde el individuo ingresó durante la tarde y tomó por sorpresa a los trabajadores.

De acuerdo con el reporte, el hombre llevaba una sudadera oscura con gorro y una prenda que le cubría parte del rostro. Al entrar al establecimiento sacó un cuchillo y amenazó al encargado para exigirle que entregara el efectivo.

Ante el temor de resultar lesionado, el trabajador accedió a las exigencias del asaltante, quien tomó la caja registradora y salió del negocio con más de dos mil pesos en efectivo.

El responsable emprendió la huida a pie y se dirigió inicialmente hacia la calle Miguel de Cervantes Saavedra, para posteriormente continuar rumbo al bulevar Dolores del Río.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito acudieron al establecimiento y se entrevistaron con el propietario del restaurante y proporcionó información sobre las características del presunto responsable.

El afectado manifestó que acudiría ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal por el robo con violencia, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para tratar de identificar y localizar al responsable.