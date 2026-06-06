Encapuchado asalta con cuchillo una sala de juegos y huye con 5 mil pesos en efectivo

Un sujeto encapuchado perpetró un robo con violencia durante la madrugada de este sábado en una sala de juegos ubicada en la colonia Luz y Esperanza, donde presuntamente amenazó a una empleada con un arma blanca para apoderarse del dinero de las ventas.

El reporte fue recibido alrededor de las 05:30 horas en un establecimiento de maquinitas denominado "Gerzon", localizado sobre la calle Glacial, hasta donde se movilizaron corporaciones de seguridad para atender el llamado de auxilio.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con Alondra, de 23 años de edad, quien se desempeña como cajera del negocio y fue quien relató los hechos ocurridos minutos antes.

De acuerdo con su testimonio, un hombre ingresó al establecimiento y se dirigió hacia el área donde se encontraba atendiendo, para posteriormente exigirle el dinero en efectivo que había en la caja.

La trabajadora manifestó que el presunto responsable portaba un cuchillo tipo cebollero, con el cual la amenazó colocándoselo a la altura del estómago para obligarla a entregar el efectivo.

La afectada indicó que el individuo llevaba una capucha negra que cubría gran parte de su rostro, lo que dificultó que pudiera observar sus características físicas con precisión.

Tras obtener el dinero, estimado en aproximadamente cinco mil pesos, el sujeto salió corriendo del establecimiento con rumbo desconocido antes de que pudiera ser detenido.

Elementos de seguridad realizaron recorridos por la zona en busca del presunto responsable, mientras que la parte afectada fue orientada para interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones para tratar de identificar y localizar al asaltante.