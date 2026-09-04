Encapuchado vuelve a pegar en un Oxxo de Durango; se lleva 3 mil pesos

Un sujeto encapuchado ingresó durante la mañana de este viernes a una tienda Oxxo de la colonia Universal, en la ciudad de Durango, donde presuntamente se apoderó de aproximadamente 3 mil pesos antes de escapar.

El robo fue reportado cerca de las 06:15 horas del viernes 4 de septiembre, en el establecimiento ubicado sobre prolongación Lázaro Cárdenas, antes Libertad, a la altura de la calle Francia.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el individuo entró al establecimiento con el rostro cubierto y posteriormente se apoderó del dinero.

El monto de lo robado fue estimado en aproximadamente 3 mil pesos en efectivo, aunque se desconoce hasta el momento si el responsable se llevó algún otro producto de la tienda.

Personal del negocio señaló que presuntamente no sería la primera ocasión en que el mismo individuo comete un robo en ese establecimiento, situación que será revisada por las autoridades.

El sospechoso fue descrito con un chaleco gris y pantalón negro; después de salir del Oxxo emprendió la huida a pie.

El reporte fue realizado apenas unos minutos después de ocurrido el robo, por lo que elementos policiacos fueron alertados sobre las características y posible ruta de escape del individuo para tratar de localizarlo, mientras que el hecho será investigado por la autoridad correspondiente.