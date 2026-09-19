Encapuchados amenazan con pistola a hombre y le quitan dinero y celular, en colonia Los Sauces

Un transeúnte fue víctima de un asalto durante la madrugada de este sábado en la colonia Los Sauces, de la ciudad de Durango, donde dos sujetos encapuchados lo despojaron de dinero en efectivo, un teléfono celular y documentos personales.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 02:00 horas de este sábado 19 de septiembre, sobre la calle Pino Real, a la altura de Pino Cahuite, sitio desde donde la víctima solicitó la intervención de las autoridades.

De acuerdo con el reporte, el afectado se encontraba en dicho sector cuando repentinamente se aproximó un automóvil de color azul marino, del cual descendieron dos individuos que llevaban el rostro cubierto.

Uno de los sujetos presuntamente portaba un arma de fuego, con la cual amenazaron a la víctima para obligarla a entregar sus pertenencias y evitar que opusiera resistencia.

Los presuntos responsables lograron apoderarse de aproximadamente tres mil 500 pesos en efectivo, además del teléfono celular del afectado y varias credenciales relacionadas con su trabajo.

Después de cometer el atraco, ambos individuos abordaron nuevamente el vehículo azul marino y escaparon por Circuito Interior, presuntamente en dirección hacia la zona de Walmart El Edén.

El caso fue reportado a las corporaciones de seguridad para iniciar la búsqueda de los responsables, mientras que se esperaba que el afectado presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango por el delito de robo con violencia.