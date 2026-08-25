Encapuchados irrumpen en casa de Durango, amenazan a mujer y se llevan 200 mil pesos

Dos sujetos encapuchados irrumpieron en una vivienda de la colonia Arturo Gámiz, en la ciudad de Durango, donde amenazaron con un cuchillo a una mujer y lograron apoderarse de aproximadamente 200 mil pesos en efectivo.

El atraco ocurrió alrededor de las 10:30 horas del lunes 24 de agosto, en un domicilio ubicado sobre la calle Niños Héroes, donde se encontraba Lucía al momento de la llegada de los desconocidos.

Según la información recopilada, los dos hombres ingresaron por la puerta principal, la cual cuenta con un barandal, aparentemente sin necesidad de forzar el candado. Ambos fueron descritos como de complexión robusta, estatura media, vestidos de negro y con el rostro cubierto.

Una vez dentro, los sujetos se acercaron a la mujer y, mientras la amenazaban con un cuchillo, comenzaron a preguntarle por el dinero.

Posteriormente, los intrusos revisaron cajones, ropa y distintos espacios de la vivienda hasta localizar aproximadamente 200 mil pesos en efectivo, cantidad de la que se apoderaron.

Con el dinero en su poder, ambos salieron del domicilio y escaparon presuntamente a bordo de una camioneta de color blanco. El robo fue reportado a las autoridades alrededor de las 13:00 horas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al lugar para entrevistarse con la afectada y realizó recorridos por el sector en busca de cámaras de videovigilancia que pudieran aportar información sobre los responsables y el vehículo utilizado. La parte afectada fue orientada para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango.