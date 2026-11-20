Dos hombres fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión, debido a su presunta responsabilidad en delitos de índole sexual cometidos en perjuicio de dos adolescentes, en hechos distintos que son investigados por la Fiscalía General del Estado de Durango.

Uno de los detenidos fue identificado como Diego Alberto, de 53 años de edad, vecino del fraccionamiento Las Trojes, del municipio de Nombre de Dios.

Sobre dicho individuo pesaba una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de abuso sexual agravado, cometido en perjuicio de una adolescente cuya identidad permanece bajo reserva.

La segunda detención corresponde a Ramón Javier, de 60 años de edad, quien tiene su domicilio en el fraccionamiento Puertas de San Ignacio, de la ciudad de Durango.

A este último se le atribuye la probable comisión de los delitos contra la formación de las personas menores de edad y abuso sexual agravado, en perjuicio de otra adolescente.

Las investigaciones de ambos casos están a cargo de áreas especializadas de la Fiscalía General del Estado de Durango, cuyos agentes del Ministerio Público solicitaron las órdenes de aprehensión correspondientes.

Tras su captura, ambos individuos deberán ser internados en el Centro de Reinserción Social y presentados ante los jueces especializados, quienes determinarán su situación jurídica conforme al desarrollo de los respectivos procesos penales.