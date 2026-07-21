'Encontronazo' en la libre Durango-Mazatlán cobra una vida; fallece un hombre de 68 años

El fuerte accidente registrado la tarde de este lunes sobre la carretera libre Durango-Mazatlán, dejó un saldo fatal, luego de que uno de los ocupantes del vehículo involucrado perdiera la vida mientras recibía atención médica. El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas, a la altura del kilómetro 17.

La víctima fue identificada como Cayetano González Macías, de 68 años de edad, quien viajaba como copiloto en un automóvil de la marca Nissan, línea Altima, color azul.

Horas más tarde, a las 19:30 horas, personal de la Policía Investigadora de Delitos acudió a la Clínica Número 1 del IMSS, donde confirmó su fallecimiento. Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, quedando pendiente la determinación oficial de la causa de muerte.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el Nissan era conducido por María José, de 31 años, quien viajaba acompañada de su padre, dos menores de edad y otra mujer identificada como María Dolores Delgado Martínez, de 50 años, quien presuntamente había solicitado un "rait" . Todos regresaban del poblado El Llano con destino a la ciudad de Durango.

Las autoridades informaron que, al tomar una curva, la conductora perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra una camioneta doble cabina color blanco, de modelo reciente. El choque provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y de elementos de la Guardia Nacional División Carreteras.

Como resultado del accidente, María José fue trasladada al Hospital General 450, donde fue diagnosticada como policontundida y posteriormente dada de alta. María Dolores Delgado Martínez ingresó al mismo hospital con diagnóstico de policontusiones , mientras que la menor de iniciales M.V.M.G, de 8 años, fue atendida en la Clínica No. 1 del IMSS con el mismo diagnóstico.

Por su parte, el menor de iniciales D.E.G.C., de 4 años, fue llevado al Hospital Materno Infantil, donde los médicos le diagnosticaron una fractura de tibia en el pie izquierdo, por lo que permanece bajo atención especializada.

La Fiscalía General del Estado de Durango, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, mantiene abierta la investigación para establecer con precisión la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.