Encuentra a adulto mayor sin vida, víctima de autolesión, en su domicilio de poblado La Quinta

Un hombre fue localizado sin vida durante la mañana en el poblado La Quinta, perteneciente al municipio de Durango, luego de que una vecina acudiera a su domicilio para llevarle alimentos, como acostumbraba hacerlo diariamente, y al no obtener respuesta decidiera buscarlo por distintos puntos de la propiedad.

El fallecido fue identificado con las iniciales EIAP, de 83 años de edad , quien era pensionado y tenía su domicilio en la comunidad antes mencionada, donde vivía tras el fallecimiento de su esposa, ocurrido en diciembre del año pasado.

De acuerdo con la información recabada, aproximadamente a las 09:15 horas, una mujer llegó a la vivienda del adulto mayor para proporcionarle alimentos, como lo hacía todos los días; sin embargo, al llamarlo en repetidas ocasiones y no recibir respuesta, comenzó a preocuparse por su ausencia.

Ante esta situación, la vecina decidió recorrer diferentes áreas del rancho para tratar de encontrarlo, hasta que finalmente lo localizó sin vida, por autolesión, en un tejabán que era utilizado como cochera, en las inmediaciones del río, por lo que solicitó la intervención de las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, adscritos a la delegación Rural, así como agentes de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento del hallazgo y comenzaron a recabar información sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Durante las diligencias llegó la hija del adulto mayor, quien proporcionó los datos de identificación de su padre y comentó que su madre había fallecido en diciembre del año pasado , situación que, desde su perspectiva, pudo haber influido en el estado emocional del hombre, aunque se desconoce si existía alguna relación con lo sucedido.

El hecho fue reportado inicialmente como un probable suicidio, por lo que corresponderá a las autoridades competentes realizar las investigaciones necesarias para establecer las circunstancias de la muerte.