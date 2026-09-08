Justicia

LESIONADOS

Encuentran a adulto mayor golpeado e inconsciente en su domicilio en la Miguel de la Madrid

El hombre fue encontrado debajo de una cama y con sangre en distintas partes del cuerpo.

Encuentran a adulto mayor golpeado e inconsciente en su domicilio en la Miguel de la Madrid

Encuentran a adulto mayor golpeado e inconsciente en su domicilio en la Miguel de la Madrid

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre fue localizado inconsciente y con múltiples golpes dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Miguel de la Madrid, de la ciudad de Durango; debido a la gravedad de su estado fue trasladado a recibir atención médica.

Los hechos fueron reportados durante la noche del lunes 7 de septiembre, en una vivienda de la calle 24 de Mayo, cerca de 4 de Mayo, luego de que un familiar acudió al inmueble y encontró al adulto mayor tirado en el piso.

De acuerdo con el reporte inicial, la víctima, de 77 años de edad, estaba debajo de una cama y presentaba sangre en diferentes partes del cuerpo, además de que había manchas aparentemente recientes en el piso de la habitación, por lo que inmediatamente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al hombre al Hospital General 450, donde ingresó aproximadamente a las 21:30 horas con diversas lesiones. Al momento de su ingreso no se contaba con información precisa sobre la forma en que resultó herido.

Ante las condiciones en las que fue encontrado, autoridades tomaron conocimiento del caso y comenzaron las indagatorias correspondientes para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer si las lesiones fueron consecuencia de una agresión o de algún otro hecho.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Lesionados Durango agresiones Durango adulto mayor lesionado hombre, Miguel, vivienda, adulto

               

                
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