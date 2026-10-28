Encuentran a adulto mayor sin vida sobre una banqueta en Indé, Durango

Un adulto mayor fue localizado sin vida durante la mañana del martes 27 de octubre, sobre una banqueta de la vía pública en el municipio de Indé, Durango, situación que provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública, agentes investigadores y personal de Servicios Periciales, quienes acudieron para tomar conocimiento del fallecimiento.

El hallazgo fue reportado aproximadamente a las 09:00 horas, cuando personal de Seguridad Pública Municipal de Indé notificó a las autoridades ministeriales sobre la presencia de un hombre que se encontraba tendido en una de las calles de la localidad, aparentemente sin signos vitales.

La persona fallecida fue identificada como Leopoldo Ramírez Soto, de 84 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle Tuxtepec, del mismo municipio, información que fue proporcionada por una de sus hijas.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), adscritos a la región de Santa María del Oro, se trasladaron al lugar en compañía de personal de Servicios Periciales, donde confirmaron la presencia del cuerpo.

Al realizar la inspección inicial, los agentes encontraron al adulto mayor recostado boca arriba sobre la banqueta, por lo que procedieron a realizar las diligencias correspondientes para documentar las condiciones en las que fue localizado y recabar información que permitiera esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Durante la entrevista con las autoridades, la hija del ahora fallecido manifestó que su padre no padecía ninguna enfermedad crónica de la que tuviera conocimiento, por lo que hasta ese momento se desconocían las causas que provocaron su muerte mientras se encontraba en la vía pública.

Ante esta situación, el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para establecer la causa del fallecimiento y determinar si se trató de una muerte por causas naturales o si existió alguna otra circunstancia relacionada con el deceso.