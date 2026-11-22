Un hombre que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol fue reportado con una herida en el pecho durante la tarde del sábado 21 de noviembre, mientras permanecía tirado en la vía pública, en la ciudad de Durango.

El incidente fue comunicado aproximadamente a las 18:45 horas, cuando una persona solicitó auxilio para un individuo que se encontraba sobre el bulevar Felipe Pescador, cerca del cruce con la avenida Lázaro Cárdenas, anteriormente conocida como Libertad.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre permanecía en el suelo y presentaba una lesión visible a la altura del pecho, por lo que el reportante necesario solicitar la intervención de los servicios de emergencia.

En el aviso inicial se mencionó que el individuo aparentemente estaba alcoholizado, aunque no se precisó si había sufrido alguna agresión, una caída o cualquier otro incidente que pudiera explicar la lesión.

El hecho fue registrado como una persona lesionada por arma blanca; Sin embargo, en los datos disponibles no se incluyen mayores detalles sobre las circunstancias en que se produjo la herida ni la identidad del afectado.

Se desconoce el estado de salud del hombre, así como si fue trasladado a un hospital. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas o algún presunto responsable relacionado con el incidente.