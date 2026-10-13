Encuentran a hombre en carretera a poblado 20 de Noviembre; termina en el HG450

Un hombre fue ingresado durante la noche del lunes 12 de octubre al Hospital General 450, en la ciudad de Durango, luego de ser localizado en la carretera que conduce al poblado 20 de Noviembre, sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias de lo ocurrido.

El ingreso se registró aproximadamente a las 21:30 horas, cuando una ambulancia arribó al área de urgencias del mencionado hospital con el paciente, quien fue identificado como José Manuel Hernández Castillo, de 37 años de edad.

De acuerdo con la información recabada, el hombre había sido encontrado sobre la carretera que conduce a la citada localidad, por lo que fue necesario su traslado a un centro médico para recibir atención.

Sin embargo, al momento de su ingreso se desconocía qué le había sucedido, así como las condiciones en las que fue localizado y si había sufrido algún accidente o había sido víctima de una agresión.

El personal médico recibió al paciente para realizar la valoración correspondiente y determinar su estado de salud, así como las posibles lesiones o padecimientos que presentaba.

Hasta el momento del reporte no se habían establecido las causas que llevaron al hombre a requerir atención hospitalaria, por lo que será necesario esclarecer las circunstancias en las que fue encontrado.