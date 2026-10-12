Encuentran a hombre sin vida a un costado de la Durango-Gómez Palacio; no ha sido identificado

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue localizado sin vida durante la mañana del domingo 11 de octubre, a un costado de la autopista Durango-Gómez Palacio, en el municipio de Lerdo, luego de que presuntamente fuera atropellado por un vehículo cuyo conductor se retiró del lugar.

El hallazgo se registró a la altura del kilómetro 226, en el carril con dirección hacia la caseta de cobro de León Guzmán, donde un trabajador encargado de realizar recorridos de vigilancia y revisión de la autopista descubrió el cuerpo.

De acuerdo con la información recabada, eran aproximadamente las 07:30 horas cuando el trabajador realizaba sus actividades habituales y observó a una persona tirada a un costado de la carretera.

Al acercarse para verificar lo ocurrido, se percató de que el hombre no respondía y aparentemente ya no contaba con signos vitales, por lo que decidió solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito se trasladaron al lugar y, a su llegada, localizaron el cuerpo a unos 10 metros de la cinta asfáltica, con múltiples lesiones aparentemente provocadas por un hecho vial.

El fallecido, quien hasta ese momento permanecía en calidad de no identificado, tenía aproximadamente 40 años de edad, complexión regular, tez morena clara, cabello negro corto, bigote y barba, además de una estatura cercana a 1.60 metros. Vestía pantalón de mezclilla negro, playera blanca tipo polo con rayas negras, cinturón gris y calcetines blancos; cerca del cuerpo se encontraron una gorra azul y unos tenis del mismo color con franjas blancas.

Ante las condiciones en las que fue localizado el cadáver, se presume que el hombre pudo haber sido atropellado por una unidad cuyo conductor abandonó el lugar, aunque esta versión deberá ser confirmada mediante las investigaciones. El cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, con la finalidad de establecer la causa precisa del fallecimiento y avanzar en su identificación.