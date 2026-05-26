Encuentran a hombre sin vida dentro de vivienda en el fraccionamiento Los Viñedos II

La tarde de este lunes fue localizado sin vida un hombre al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Viñedos II de la ciudad de Durango, hecho que generó la movilización de corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado.

El reporte se recibió cerca de las 15:30 horas en el sistema de emergencias 911, donde un hombre identificado como Luis informó que había encontrado inconsciente a su suegro dentro de su vivienda, además de señalar que se encontraba desnudo y tirado en el suelo.

Elementos de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron hasta el domicilio, casi esquina con Pamplona, para atender el llamado.

Al arribar al lugar, los socorristas revisaron al masculino y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la intervención del Agente del Ministerio Público.

Durante las diligencias, las autoridades identificaron al fallecido como Andrés Alejandro Quiñones Bermúdez, de 51 años de edad.

De acuerdo con la declaración de Luis Eduardo, yerno del hoy occiso, él llegó al domicilio aproximadamente a las 15:00 horas procedente de Ciudad Juárez, Chihuahua, y utilizó unas llaves que tenía para ingresar a la vivienda.

Indicó que comenzó a llamar a su suegro por su nombre y, al no obtener respuesta, recorrió la casa hasta encontrarlo tirado en el piso de una habitación, por lo que de inmediato realizó el reporte al número de emergencias.

El entrevistado agregó que el ahora fallecido padecía diversos problemas de salud, entre ellos diabetes, hipertensión, inflamación del corazón y úlceras gastrointestinales. Finalmente, el representante social ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y determinar la causa exacta del fallecimiento.