Encuentran a hombre sin vida en calles del municipio de Hidalgo, Durango

Un hombre fue localizado sin vida en plena vía pública del ejido Revolución, perteneciente al municipio de Hidalgo, Durango; hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento.

El hallazgo se registró aproximadamente a las 20:00 horas del domingo 20 de septiembre, cuando habitantes de la comunidad detectaron a una persona tirada sobre una de las calles y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

El hoy occiso fue identificado como Ramiro Pizarro Urbina, de 50 años de edad y con domicilio conocido en el mismo ejido Revolución, según la información proporcionada a las autoridades.

Armando, de 41 años, manifestó que encontró a Ramiro tendido en el suelo, por lo que solicitó el apoyo de una ambulancia de Villa Hidalgo. Al arribar los paramédicos y revisar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante esta situación se dio aviso a la Policía Municipal y posteriormente acudió personal de la Fiscalía General del Estado de Durango para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita esclarecer lo sucedido.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del deceso y ordenó el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado por personal de Servicios Periciales a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Santa María del Oro.

Será mediante la necropsia de ley como se determine la causa precisa de la muerte de Ramiro Pizarro Urbina, ya que en el reporte inicial no se estableció si presentaba alguna lesión o indicio que permitiera conocer las circunstancias de su fallecimiento.