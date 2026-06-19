Encuentran a hombre sin vida en domicilio de fraccionamiento Los Eucaliptos; indagan suicidio

La mañana de este viernes 19 de junio se registró el hallazgo de una persona sin vida al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Eucaliptos, en la ciudad de Durango, hecho que movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades investigadoras.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, fueron familiares del hombre quienes lo encontraron inconsciente y con indicios de una autolesión, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias.

Al domicilio acudieron paramédicos, quienes realizaron una evaluación inicial del afectado; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar el fallecimiento a las autoridades competentes.

Tras la confirmación del deceso, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango fue informado de los hechos y se trasladó al sitio para tomar conocimiento del caso e iniciar las diligencias correspondientes.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos y peritos especializados integraron la trilogía de la investigación, coordinados por el Agente del Ministerio Público, encargándose del procesamiento de la escena y la recopilación de indicios para la carpeta respectiva.

Por disposición del Representante Social, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Línea de ayuda

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800-911-2000, de la Línea de la Vida, al 075, de la Línea Ama, o bien, a la línea de emergencias 9-1-1, donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.