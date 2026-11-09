Encuentran a hombre sin vida en plena Zona Centro de Gómez Palacio; no ha sido identificado

Un hombre que hasta el momento permanece en calidad de desconocido fue localizado sin vida sobre la vía pública, en calles de la Zona Centro de Gómez Palacio, Durango, durante la mañana del domingo, situación que provocó la movilización de elementos de las corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

El hallazgo se registró sobre la calle Mariano Escobedo, casi esquina con Nicolás Bravo, donde el cuerpo de una persona del sexo masculino se encontraba tendido boca abajo, frente a un inmueble de una sola planta, pintado de blanco con azul.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, aproximadamente a las 07:30 horas del domingo 8 de noviembre, elementos de la Policía Municipal recibieron un reporte sobre una persona aparentemente inconsciente en la vía pública, por lo que se trasladaron al lugar para verificar la situación.

Al arribar, los agentes municipales confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, motivo por el cual solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado de Durango, a fin de realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias del fallecimiento.

Fue alrededor de las 08:30 horas cuando elementos de la Policía Investigadora de Delitos llegaron al sitio y localizaron el cuerpo en posición decúbito ventral, es decir, boca abajo, por lo que procedieron a recabar información sobre el hallazgo y entrevistarse con los primeros agentes que atendieron el reporte.

El fallecido era un hombre de tez morena clara, complexión delgada, aproximadamente 1.65 metros de estatura, cabello canoso y barba. Al momento de ser localizado vestía pantalón de mezclilla, camisa de vestir color azul y tenis rojos, características que fueron registradas para facilitar su posterior identificación.

Finalmente, las autoridades ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro del Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento. Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, así como si presentaba lesiones o alguna condición médica que pudiera estar relacionada con su muerte.