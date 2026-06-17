Encuentran a hombre sin vida en unas parcelas de Pueblo Nuevo

El cuerpo de un hombre fue localizado en una parcela del municipio de Pueblo Nuevo; autoridades investigan las causas de su fallecimiento, aunque de manera preliminar se presume una muerte de origen patológico.

La tarde de este martes fue localizado sin vida un hombre en una milpa de la comunidad de Cruz de Piedra, en el municipio de Pueblo Nuevo, movilizando a corporaciones de emergencia y autoridades ministeriales hacia la zona.

El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 13:00 horas, cuando un hombre, identificado como Matías, informó que un conocido de la comunidad se encontraba tirado en una parcela, aparentemente sin signos vitales.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a la persona y confirmaron que ya no contaba con signos de vida, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para el inicio de las diligencias.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos y el agente del Ministerio Público se trasladaron a la localidad conocida como Ojo de Agua del Cazador-Cruz de Piedra, donde localizaron el cuerpo de un hombre en posición de cúbito dorsal entre las milpas.

Durante la inspección, los agentes encontraron entre las pertenencias del fallecido una credencial de elector a nombre de Gerardo Sierra Nevárez, de 62 años de edad, con domicilio en la colonia Vicente Guerrero de la ciudad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo.

Por instrucciones del representante social, el área fue acordonada y resguardada en espera del arribo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Durango, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Será mediante la necropsia de ley como se establecerá de manera oficial la causa del fallecimiento, aunque de forma preliminar el caso fue clasificado por las autoridades como una muerte de posible origen patológico, al no apreciarse indicios de violencia en el lugar del hallazgo.