Una movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la noche del martes en la colonia José López Portillo, de la capital duranguense, luego de que un hombre fuera encontrado inconsciente en el interior de su domicilio.

Fue aproximadamente a las 20:30 horas cuando familiares solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, debido a que no conseguían despertar al hombre.

El llamado de auxilio se realizó desde una vivienda ubicada en la calle General Rómulo Díaz de la Vega, en las inmediaciones de la calle Plutarco Elías Calles.

El hombre fue identificado como Ever Jiovanny Rodríguez Cárdenas, de 32 años de edad, quien fue encontrado por sus familiares acostado sobre una cama, sin responder a los estímulos.

Profesionales en atención prehospitalaria acudieron al domicilio y realizaron la valoración del hombre, tras la cual confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con el seguimiento de las autoridades, el fallecimiento fue registrado como una muerte por causas naturales.