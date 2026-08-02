Encuentran a joven sin vida en su domicilio en Vicente Guerrero

Un joven fue localizado sin vida la mañana de este sábado al interior de una vivienda del municipio de Vicente Guerrero, Durango, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad, personal de Protección Civil y a la Fiscalía General del Estado.

El reporte se recibió alrededor de las 06:30 horas a través del sistema de emergencias 911, donde se informó sobre una persona inconsciente en el interior de un domicilio. Al lugar acudieron elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, quienes confirmaron el hallazgo.

En una de las habitaciones de la vivienda, sobre una cama, fue localizado el cuerpo de quien fue identificado como Luis Enrique Valdovinos Ávalos, de 22 años de edad . De manera preliminar, las autoridades indicaron que a simple vista no presentaba huellas de violencia, aunque se observó la presencia de líquido hemático en la boca.

Durante las primeras entrevistas, un tío del ahora fallecido, manifestó que el joven había regresado a su domicilio como de costumbre, sin mostrar comportamientos fuera de lo normal. Agregó que desde hace aproximadamente un año había sido diagnosticado con epilepsia y se encontraba bajo tratamiento médico.

El familiar explicó que cerca de las 05:30 horas él y la abuela del joven lo encontraron boca abajo y sin signos vitales, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante una llamada al 911.

Minutos después arribó personal de Protección Civil Municipal, que tras valorar al joven confirmó que ya no contaba con signos de vida. Posteriormente, el hecho fue notificado al Agente del Ministerio Público, quien ordenó la intervención de los peritos de la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer con precisión la causa del fallecimiento.