Encuentran a mujer descalza y desorientada en la madrugada en Río Dorado; buscan a su familia

Una mujer aparentemente desorientada fue localizada caminando descalza durante la madrugada de este domingo en calles del fraccionamiento Río Dorado, en la ciudad de Durango, por lo que fue resguardada por elementos de la Policía Municipal.

El reporte se recibió alrededor de las 02:30 horas del domingo 13 de septiembre, cuando se solicitó la presencia de los agentes en Circuito Paseo de los Ríos, cerca de la calle Río Nazas.

Al arribar al lugar, los policías se entrevistaron con un joven de 17 años, quien explicó que momentos antes habían observado a una mujer que caminaba por el sector y aparentemente no sabía dónde se encontraba.

La femenina, quien vestía playera negra y pantalón de mezclilla, se encontraba descalza. Los elementos se acercaron para preguntarle su nombre, domicilio y otros datos que permitieran localizar a algún familiar.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre la manzana y lote donde supuestamente vivía, únicamente reía y no proporcionaba información clara. Tampoco portaba alguna identificación o documento que permitiera establecer plenamente sus datos personales.

Durante la entrevista mencionó inicialmente que era originaria de la colonia 5 de Febrero y posteriormente hizo referencia a otra localidad, aunque no logró aportar datos precisos. La mujer dijo llamarse María del Rosario Páez Flores, sin que se obtuviera mayor información sobre ella.

Ante su aparente estado de desorientación y al considerar que se encontraba en una situación de vulnerabilidad, los agentes decidieron trasladarla al área de Trabajo Social de la Estación Central, donde quedó bajo resguardo para recibir atención y tratar de localizar a sus familiares.