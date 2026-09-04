Encuentran a trailero sin vida al interior de su unidad, en Lerdo

Un hombre fue localizado sin vida en el interior de la cabina de un tráiler que permanecía detenido en el municipio de Lerdo, Durango, situación que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades.

El fallecido fue identificado como, quien se encontraba dentro de una unidad de carga de color blanco, perteneciente a la empresa Tumsa y con placas de circulación del Estado de México.

El caso fue reportado durante la tarde del jueves, luego de que se informó que el tráiler llevaba varias horas detenido y no se había logrado establecer comunicación con su conductor.

Personal del Cuerpo de Bomberos acudió para revisar la pesada unidad y observó que en el interior se encontraba un hombre que no respondía a los llamados realizados desde el exterior.

Ante la falta de respuesta, los elementos rompieron una de las ventanas para poder ingresar a la cabina y revisar al conductor, confirmando que ya no presentaba signos vitales.

Autoridades que acudieron posteriormente al lugar realizaron la inspección correspondiente y, de manera preliminar, no observaron lesiones externas en el cuerpo que permitieran establecer la causa del fallecimiento.

El cuerpo de José Luis fue trasladado al anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley, mediante la cual se determinará la causa de muerte, mientras que el tráiler quedó asegurado como parte de las diligencias correspondientes.