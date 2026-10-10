Encuentran a una persona sin vida por presunta autolesión en vivienda del Huizache II

Una persona fue localizada sin vida durante la mañana de este sábado 10 de octubre, en un domicilio del fraccionamiento Huizache II, de la ciudad de Durango, situación que movilizó a las corporaciones de seguridad y emergencia.

El hallazgo fue reportado aproximadamente a las 06:45 horas, en una vivienda ubicada en la calle Mayas, cerca de la privada Acolhuas, luego de que un vecino observara a la persona aparentemente sin signos vitales, aparantemente por autolesión.

De acuerdo con la información inicial, el reportante se asomó a través de un barandal y descubrió a su vecino en una situación que le hizo sospechar que había perdido la vida, por lo que solicitó la presencia de las autoridades.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad ni la edad de la persona fallecida, mientras que las circunstancias del hecho deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.

Será personal de la Fiscalía General del Estado de Durango el encargado de realizar las diligencias y determinar oficialmente la causa del fallecimiento, una vez que se lleven a cabo los estudios correspondientes.