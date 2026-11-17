La empresa minera Endeavour Silver encontró nuevas concentraciones de oro y plata en la mina Guanaceví, en Durango, donde los trabajos de exploración permitieron identificar zonas con altas cantidades de estos metales preciosos, lo que abre la posibilidad de ampliar las áreas de explotación y prolongar la vida útil de esta unidad minera.

De acuerdo con los resultados del programa de exploración de 2026, la compañía realizó 20 perforaciones que abarcaron cinco mil 855 metros, con trabajos en las vetas Santa Cruz, Contraria y otras estructuras cercanas, donde se confirmó la presencia de mineralización de alta ley.

Uno de los resultados más importantes se obtuvo en la zona de Alondra-P2, donde cinco de las ocho perforaciones realizadas encontraron concentraciones de oro y plata en la veta Contraria.

En uno de estos puntos se detectaron tres mil 431 gramos de plata equivalente por tonelada de material extraído, en una franja de 1.42 metros de grosor. Dentro de esa misma zona se encontró un pequeño tramo de apenas 12 centímetros con una concentración de 14 mil 878 gramos por tonelada de plata equivalente.

También se encontraron concentraciones importantes en otros dos puntos de exploración, con mil 736 y mil 296 gramos de plata equivalente por tonelada, respectivamente.

Los trabajos también arrojaron resultados positivos en la zona de El Milache, donde la empresa encontró mineralización no solamente en la veta principal de Santa Cruz, sino también en otras estructuras cercanas, lo que representa la posibilidad de contar con más zonas para una futura explotación.

En uno de los puntos explorados se identificaron mil 648 gramos de plata equivalente por tonelada de material, mientras que en otra perforación se encontraron concentraciones de 970 gramos en una estructura paralela y 441 gramos en la veta principal.

Dan Dickson, director ejecutivo de Endeavour Silver, señaló que estos resultados confirman la calidad de los yacimientos de Guanaceví y fortalecen las perspectivas de exploración de la empresa, particularmente por las altas concentraciones encontradas en la veta Contraria y la continuidad de la mineralización en Santa Cruz.

El directivo destacó que los hallazgos generan mayor confianza en los trabajos para extender la vida útil de la mina y continuar aprovechando su potencial minero.

La compañía informó que las nuevas estructuras identificadas serán consideradas en las siguientes etapas de exploración y planeación de la actividad minera. Sin embargo, todavía será necesario determinar su continuidad, dimensiones y viabilidad económica para establecer si pueden incorporarse a la explotación.

Los resultados corresponden a trabajos de exploración y no representan todavía un incremento confirmado en las reservas minerales ni un aumento inmediato en la producción de oro y plata de la mina.