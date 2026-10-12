Encuentran arma de fuego dentro del baño de un motel en la ciudad de Durango

Un arma de fuego fue localizada durante la noche del domingo 11 de octubre, en el interior de una habitación de un motel ubicado sobre la salida a Zacatecas, en la ciudad de Durango, situación que fue reportada a las autoridades para su conocimiento.

El hallazgo se registró aproximadamente a las 20:30 horas, en el establecimiento denominado Auto Hotel City Star, cuando una de las trabajadoras realizaba labores de limpieza en una de las habitaciones.

De acuerdo con la información recabada, la empleada se encontraba revisando y aseando el baño cuando descubrió que dentro de uno de los depósitos había un arma de fuego, cuya presencia le llamó la atención.

Ante esta situación, la trabajadora decidió comunicarse con el encargado del establecimiento para informarle sobre el objeto que había encontrado mientras realizaba sus actividades habituales.

Fue entonces cuando el encargado, quien recibió el aviso de su empleada, decidió reportar el hallazgo a través de los números de emergencia, con la finalidad de que las autoridades tomaran conocimiento de lo ocurrido.

Hasta el momento, se desconoce el tipo y calibre del arma localizada, así como las circunstancias en las que fue dejada dentro del baño y la identidad de la persona que pudiera estar relacionada con su presencia en el establecimiento.

El caso quedó reportado ante las autoridades, por lo que será necesario determinar la procedencia del arma de fuego y establecer si tiene alguna relación con un hecho delictivo.