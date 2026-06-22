Encuentran cadáver maniatado y en avanzado estado de descomposición en Lerdo

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la tarde de este domingo en una zona parcelaria del ejido La Goma, en el municipio de Lerdo. El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales debido a las condiciones en que fue encontrado.

Fue alrededor de las 19:30 horas cuando una llamada anónima al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de un cadáver en el lecho de un canal, en un paraje conocido como "Pozo de las Tortugas", ubicado dentro de las parcelas del mencionado ejido.

Al arribar al sitio, las autoridades localizaron el cuerpo de un masculino en avanzado estado de putrefacción. Además, presentaba evidentes daños ocasionados por la fauna silvestre, lo que dificultaba la inspección inicial de sus características físicas.

Durante las diligencias realizadas en el lugar, los investigadores observaron que la víctima tenía las manos sujetadas hacia la parte posterior del cuerpo, situación que será tomada en cuenta dentro de las líneas de investigación que desarrolla la Fiscalía General del Estado de Durango.

A escasos metros del cadáver fue encontrada una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que correspondía a Kevin Alejandro Grado Robles, de 31 años de edad, con domicilio en la localidad Congregación Ortiz, municipio de Rosales, Chihuahua.

Con base en dicha identificación, las autoridades establecieron de manera preliminar la identidad del fallecido; sin embargo, serán los estudios periciales y los procedimientos legales correspondientes los que determinen oficialmente la identidad y causa de muerte.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. La FGED mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el deceso y determinar si se trató de un hecho delictivo.