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Encuentran casa revuelta tras presunto robo en domicilio de la Lucio Cabañas

Aunque los habitantes encontraron pertenencias fuera de su lugar, hasta el reporte desconocían si fueron sustraídos objetos de valor.

Encuentran casa revuelta tras presunto robo en domicilio de la Lucio Cabañas

Encuentran casa revuelta tras presunto robo en domicilio de la Lucio Cabañas

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una vivienda de la colonia Lucio Cabañas fue encontrada con las chapas dañadas y el interior revuelto, luego de que sus moradores regresaron al domicilio durante la noche del miércoles.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas, en una vivienda ubicada en la prolongación Privada de Tlatelolco, cerca de la colonia Revolución Mexicana. La persona que reportó el incidente señaló que al llegar encontró indicios de que alguien había ingresado por la fuerza.

En una primera revisión del inmueble se observaron habitaciones y pertenencias fuera de su lugar, aunque hasta ese momento se desconocía si fueron sustraídos objetos de valor o cuál sería el monto de lo faltante. El caso quedó sujeto a las investigaciones correspondientes.

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