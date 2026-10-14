Encuentran cuerpo en descomposición en una milpa en Chupaderos, Durango

El cuerpo sin vida de un hombre, que hasta el momento permanece en calidad de no identificado, fue localizado durante la noche del martes 13 de octubre, en las inmediaciones de una milpa de la localidad San Vicente de Chupaderos, perteneciente al municipio de Durango, situación que movilizó a las corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Durango.

El hallazgo fue reportado aproximadamente a las 20:45 horas, en un callejón cercano a las calles Charlton Heston y Jorge Russek, luego de que habitantes de la zona observaran a una persona tirada sobre el suelo, aparentemente sin movimiento, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

De acuerdo con la información recabada, fue alrededor de las 19:00 horas cuando Marcos descubrió el cuerpo en un callejón que conduce hacia una tierras de cultivo, motivo por el cual acudió al domicilio de Adrián, de 42 años de edad, presidente de la junta municipal de dicha localidad, para informarle sobre lo ocurrido.

Ambos se dirigieron al sitio señalado, donde confirmaron que se encontraba un hombre aparentemente sin signos vitales, por lo que realizaron el reporte correspondiente al número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos policiacos.

Los primeros agentes en llegar localizaron el cuerpo aproximadamente a dos metros de un camino de terracería , a un costado de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde permanecía boca abajo y presentaba un avanzado estado de descomposición.

El fallecido era de complexión regular y vestía una sudadera gris, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos. Debido a las condiciones en las que fue encontrado, no fue posible establecer sus características físicas precisas ni determinar su identidad.

Finalmente, personal de Servicios Periciales y agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para establecer la causa de muerte, que hasta el momento permanece pendiente de determinar.