Encuentran mensaje de amenaza de tiroteo en baños del CBTIS 110; activan movilización policiaca

Una amenaza de tiroteo escrita en la pared del baño de mujeres del CBTIS 110, ubicado en el fraccionamiento Las Fuentes, de la ciudad de Durango, generó alarma entre estudiantes y directivos del plantel, quienes solicitaron la intervención de las autoridades de seguridad para descartar cualquier situación de riesgo.

El hecho se registró este viernes 16 de octubre, en las instalaciones educativas ubicadas sobre la avenida Mártires de Sonora, luego de que una de las orientadoras del plantel ingresara al sanitario de mujeres y descubriera un mensaje escrito en la pared con la leyenda “Tiroteo Mañana”, situación que de inmediato fue comunicada a los directivos.

Ante el temor que provocó el hallazgo, personal de la institución realizó una llamada al número de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Estatal y personal de la Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública, acudieron al centro educativo para atender el reporte.

Una vez en el lugar, los agentes y personal de prevención sostuvieron una reunión con los directivos, a quienes explicaron que este tipo de mensajes se ha presentado en otros planteles de secundaria y preparatoria, aparentemente como parte de una tendencia entre estudiantes que realizan bromas relacionadas con amenazas de violencia.

Sin embargo, las autoridades señalaron que, independientemente de que pudiera tratarse de una broma, estos reportes deben atenderse para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores, por lo que también proporcionaron recomendaciones sobre cómo actuar ante este tipo de amenazas.

Por su parte, los directivos del CBTIS 110 se comprometieron a realizar una investigación interna para tratar de identificar a quien o quienes escribieron el mensaje y tomar las medidas correspondientes. Hasta el momento no se ha informado sobre la identificación de los responsables ni se ha confirmado la existencia de una amenaza real contra la comunidad estudiantil.