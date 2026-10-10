Encuentran sin vida a adulto mayor en Asentamientos Humanos; tenía 3 días sin ser visto

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida durante la noche del viernes 9 de octubre, en el interior de su domicilio ubicado en la colonia Asentamientos Humanos, de la ciudad de Durango, luego de que sus vecinos señalaran que tenían aproximadamente tres días sin verlo.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 23:15 horas, en una vivienda de la calle José Guadalupe Rodríguez, donde familiares encontraron al adulto mayor recostado boca abajo sobre una cama, sin aparentes signos vitales.

De acuerdo con la información inicial, una vecina alertó sobre lo ocurrido, luego de enterarse de que el hombre había sido encontrado sin vida, por lo que se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad.

Al momento del hallazgo, el cuerpo presentaba signos de hinchazón, además de que se observó la presencia de sangre en la boca, situación que inicialmente generó incertidumbre sobre las circunstancias del fallecimiento.

El hombre fue identificado como Roberto Meléndez Romero, de 70 años de edad, quien tenía su domicilio en la misma colonia y, según los primeros reportes, l levaba aproximadamente tres días sin ser visto por sus vecinos.

Durante las investigaciones, su hijo Leonardo, de 44 años, informó que su padre padecía diversas enfermedades, entre ellas diabetes, hipertensión arterial y cirrosis, por las cuales recibía atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Finalmente, personal del área de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso y, tras las primeras diligencias, estableció que se trataba de un fallecimiento por causas naturales.