Encuentran sin vida a dos jóvenes en motel de Durango; investigan la causa

Dos jóvenes fueron encontradas sin vida la noche de este lunes 28 de septiembre en una habitación del Motel Jardín, ubicado sobre la salida a la carretera a Mazatlán, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con las primeras versiones, personal del establecimiento acudió a la habitación una vez concluido el tiempo de renta y, al ingresar para realizar la limpieza, encontró a las dos mujeres. Se solicitó apoyo de paramédicos, pero las jóvenes ya no presentaban signos vitales.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron como primeros respondientes. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Identidades y causa de muerte, pendientes de confirmación

De manera extraoficial, trascendió que las jóvenes portaban identificaciones a nombre de Frida Cecilia y Diana Lucía, ambas de 21 años. La autoridad aún no ha confirmado sus identidades.

También circuló una versión que apunta a una posible autolesión de ambas jóvenes; esa hipótesis no ha sido confirmada por la Fiscalía. Las necropsias y el resto de la investigación deberán establecer la causa de las muertes.

La movilización se concentró en el motel, situado frente al acceso al Deportivo de Tapias. La circulación por la salida a Mazatlán permaneció abierta.