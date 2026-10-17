Encuentran sin vida a hombre afuera de Oxxo en Valle del Sur; investigan posible hipotermia

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue localizado sin vida en la avenida Primo de Verdad, casi esquina con avenida Las Granjas, en la colonia Valle del Sur, de la ciudad de Durango, donde se presume que las bajas temperaturas pudieron haber provocado su fallecimiento.

El hallazgo ocurrió cuando varias personas acudieron a realizar sus compras a una tienda de conveniencia ubicada a un costado de una estación de servicio de venta de gasolina, donde observaron que, junto a unos escalones, se encontraba un hombre aparentemente inconsciente.

Al percatarse de que no respondía a los llamados y que aparentemente no respiraba, los ciudadanos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia, ante la posibilidad de que necesitara atención médica.

Minutos después arribaron al lugar técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, quienes realizaron la evaluación inicial del hombre; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

De manera preliminar se estableció que el fallecido tenía aproximadamente 50 años de edad y aparentemente vivía en situación de calle. Una de las hipótesis sobre la causa de su muerte es que pudo haber sufrido hipotermia, aunque esta versión deberá ser confirmada mediante los estudios correspondientes.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa precisa del fallecimiento, además de realizar las diligencias necesarias para establecer su identidad.