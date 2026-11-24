Un movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada de este martes en la colonia Ciénega, de la ciudad de Durango, donde un hombre fue encontrado inconsciente en el interior de un establecimiento.

El fallecido fue identificado como Christian, de 26 años de edad, quien fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango.

Fue alrededor de las 05:30 horas cuando se solicitó la presencia de los cuerpos de auxilio en un inmueble ubicado sobre la calle Profesor Manuel Morales, cerca del bulevar Dolores del Río.

El reporte indicaba que un joven se encontraba inconsciente en el establecimiento denominado Sala de Masajes Candys, aparentemente a consecuencia de una sobredosis.

La persona que solicitó el auxilio manifestó que Christian presuntamente consumía pastillas conocidas popularmente como “tachas”, situación que fue comunicada a los servicios de emergencia.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron al establecimiento y, tras realizar la valoración del joven, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, sin que la posible sobredosis estuviera confirmada como causa del fallecimiento.