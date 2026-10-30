Encuentran sin vida a mujer al pie de escaleras de una vivienda en la colonia Luis Echeverría

Una mujer fue localizada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Luis Echeverría, de la ciudad de Durango, luego de que sus familiares acudieran a visitarla y la encontraran inconsciente al pie de unas escaleras, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

El hallazgo se registró la mañana del jueves 29 de octubre, aproximadamente a las 10:30 horas, en una vivienda de la calle Linio, cerca de su cruce con Nobelio, donde inicialmente se presumió que la mujer había sufrido una caída desde una altura aproximada de diez escalones.

La persona fallecida fue identificada como Sonia Margarita Veloz Rocha, de 38 años de edad, quien tenía su domicilio en el lugar de los hechos y, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, padecía epilepsia, diabetes e hipertensión, enfermedades por las cuales recibía atención médica en la Clínica 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Fue su hermanastra, Gabriela, quien informó a las autoridades que, al acudir al domicilio para visitar a Sonia, la encontraron inconsciente al pie de la escalera, sin que se pudiera establecer cuánto tiempo llevaba en esas condiciones.

Ante la situación, los familiares realizaron una llamada al número de emergencias 911, lo que movilizó a técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron para valorar a la mujer; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango fue notificado del fallecimiento, por lo que al domicilio acudieron elementos de la Policía Investigadora de Delitos y personal de Servicios Periciales, coordinados por el Agente del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del deceso.