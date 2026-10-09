Encuentran sin vida a mujer con reporte de desaparición en Durango; hay un hombre detenido

Tras varios días sin tener rastros de ella, fue localizado el cuerpo de una mujer que había sido reportada como desaparecida a inicios de esta misma semana en la colonia Luz y Esperanza, en la ciudad de Durango.

Fue el pasado lunes 5 de octubre cuando familiares de Norma Irene Gorgonio Hernández, de 41 años de edad, tuvieron noticias de ella por última vez, en la misma colonia donde posteriormente fue localizada sin vida. Dos días después, el miércoles 7, acudieron ante las autoridades para reportar su desaparición y solicitar apoyo para encontrarla.

Tras la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) difundió una ficha de búsqueda con los datos de la mujer, con la intención de obtener información que permitiera dar con su paradero.

Sin embargo, durante la madrugada de este viernes, las autoridades localizaron su cuerpo en un inmueble de la colonia Luz y Esperanza, por lo que personal de la Fiscalía acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Encuentran el cuerpo enterrado dentro de una propiedad

De acuerdo con la información disponible, los restos de Norma Irene fueron encontrados enterrados en el interior de un inmueble, lo que dio paso a las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Tras las primeras labores en el lugar, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarán a cabo los procedimientos necesarios para determinar la causa del fallecimiento.

El hallazgo ocurrió en la misma zona donde la mujer había sido vista por última vez, por lo que las autoridades continúan con la recopilación de indicios para reconstruir lo sucedido y establecer cómo llegó hasta ese lugar.

Hay un hombre detenido

Por este caso, fue detenido Florencio “N”, de 43 años de edad, quien, de acuerdo con información preliminar, es propietario del inmueble donde se localizó el cuerpo y trabaja como minero.

El hombre quedó bajo investigación mientras la Fiscalía reúne los elementos necesarios para determinar su posible participación en los hechos.

Hasta el momento, las indagatorias continúan para esclarecer la muerte de Norma Irene y establecer las responsabilidades correspondientes.

Conforme a los protocolos establecidos, la investigación se inició bajo la línea de feminicidio, aunque la clasificación dependerá de los resultados de las diligencias y los dictámenes periciales.