Enfermedades del corazón y diabetes encabezan las causas de muerte en Durango

Las enfermedades del corazón se mantuvieron como la principal causa de muerte en Durango durante 2025, con un total de dos mil 740 defunciones, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La mortalidad por este tipo de padecimientos afectó principalmente a los hombres, con mil 546 fallecimientos, mientras que entre las mujeres se contabilizaron mil 194. Con estas cifras, las enfermedades cardiovasculares ocuparon el primer lugar de las causas de muerte en ambos sexos.

En segundo lugar se ubicó la diabetes mellitus, que provocó mil 386 defunciones en la entidad. De estas, 718 correspondieron a hombres y 667 a mujeres, lo que refleja que este padecimiento también representa uno de los principales problemas de salud pública en el estado.

Los tumores malignos ocuparon la tercera posición, con mil 240 fallecimientos. En este caso, la diferencia entre hombres y mujeres fue mínima, al registrarse 622 decesos masculinos y 618 femeninos.

En el cuarto sitio aparecieron los accidentes, con 638 víctimas mortales. Sin embargo, al revisar las cifras por sexo, se observa una marcada diferencia, pues 488 de estas defunciones correspondieron a hombres.

La quinta causa de muerte fueron la influenza y la neumonía, que en conjunto provocaron 462 fallecimientos, de los cuales 254 correspondieron a hombres y 208 a mujeres.

Diferencias entre hombres y mujeres

El desglose de las estadísticas del INEGI también permite observar algunas diferencias en las principales causas de mortalidad entre ambos sexos.

En el caso de las mujeres, después de las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos, la influenza y neumonía ocuparon el cuarto lugar, con 208 defunciones, mientras que las enfermedades cerebrovasculares se ubicaron en la quinta posición, con 162 fallecimientos.

Entre los hombres, los accidentes se posicionaron como la cuarta causa de muerte, con 488 casos, seguidos por la influenza y neumonía, con 254.

De esta manera, las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos concentraron las tres principales causas de mortalidad tanto en hombres como en mujeres durante 2025.