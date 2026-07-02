Enfermeras fortalecen la atención en comunidades alejadas con recetas de medicamentos básicos

La enfermera Iyali Rosales, presidenta del Colegio de Enfermeras en Durango, destacó que la profesionalización del sector ya permite que personal de enfermería pueda emitir recetas de medicamentos básicos, una facultad que —dijo— resulta clave para fortalecer la atención en comunidades alejadas donde la presencia médica es limitada.

De acuerdo con lo expuesto, la Norma Oficial Mexicana 019 desde 2013 establece los lineamientos de la profesionalización de enfermería y reconoce distintos niveles de formación, desde auxiliares hasta posgrados, lo que respalda la capacidad del personal para intervenir en la atención de la salud.

Rosales explicó que, a partir de 2016 y 2017, en México se abrió la posibilidad de que enfermeras de primer nivel puedan recetar el cuadro básico, principalmente en clínicas rurales y centros de salud comunitarios, donde suelen ser el primer contacto con los pacientes.

Detalló que los medicamentos autorizados incluyen fármacos básicos como paracetamol e ibuprofeno, así como tratamientos para padecimientos comunes como metformina para diabetes o captopril para hipertensión, siempre bajo criterios clínicos.

“En las comunidades, aunque se ofrezcan incentivos a médicos, muchas veces no acuden; quien está ahí es la enfermera”, señaló la entrevistada, al subrayar que esta medida busca dar continuidad a la atención en zonas donde la cobertura médica es insuficiente.

Añadió que la receta puede ser de inicio o compartida con el médico tratante, quien valida o complementa el tratamiento cuando es necesario, especialmente en el primer nivel de atención.